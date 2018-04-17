Колишні акціонери банку «Хрещатик» напередодні банкрутства вивели з нього активи на 6,9 мільярда - Фонд гарантування

Спроби легалізувати ці схеми через суди позбавляють кредиторів банку можливості повернути свої кошти.

Колишні акціонери і пов'язані особи банку «Хрещатик» напередодні банкрутства фінустанови реалізували схеми виведення активів на суму майже 6,9 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«Майже 6,9 млрд грн виведених активів - це приблизний результат реалізованих у банку «Хрещатик» схем напередодні визнання банку неплатоспроможним», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Фонду, спроби колишніх акціонерів і пов'язаних з банком осіб через суди легалізувати ці схеми позбавляють можливості повернути свої кошти кредиторів четвертої черги, які заявили вимоги до банку на суму 1,1 млрд грн, або великих вкладників банку з вкладами понад 200 тис. грн.

Також, як зазначили у Фонді, під питанням повернення в повному обсязі виплаченого гарантованого відшкодування вкладникам банку на 2,7 млрд грн, з яких на сьогодні за рахунок продажу та управління активами банку вдалося повернути лише 0,8 млрд грн.

«Якщо ж «зацікавленим сторонам» взагалі вдасться оскаржити правомірність виведення банку з ринку - розрахунок з кредиторами фактично буде заблоковано, а тягар повернення виплачених Фондом коштів ляже на плечі державного бюджету», - наголосили у Фонді, відзначаючи, що в такому разі кожен працюючий українець заплатить за це в середньому по 1,5 тис. грн.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав ліквідацію банку «Хрещатик» у червні 2016 року. Тимчасова адміністрація працювала у банку з квітня 2016 року.

Банк «Хрещатик» працював на ринку України з 1993 року і входив до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. Ключовими власниками фінустанови були: громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко з часткою 24%.