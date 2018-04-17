МВФ: зростання споживчих цін в Україні найвище серед усіх країн СНД

Фонд оцінив середньорічну інфляцію в Україні у 2017 році в 14,4%.

Міжнародний валютний фонд оцінив середньорічну інфляцію в Україні в 2017 році в 14,4%, що перевищило прогноз Фонду, який становив 12,8%.

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Відповідна оцінка міститься в аналітичному матеріалі МВФ про перспективи світової економіки, опублікованому на сайті Фонду.

При цьому інфляція в Україні в 2017 році виявилася найвищою серед усіх країн СНД.

Оцінка МВФ зростання економіки України в 2017 році збіглася з офіційною статистикою - 2,5%.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики оцінила інфляцію в Україні в 2017 році, яка розраховується як порівняння показника зростання споживчих цін станом на кінець року з показником на кінець попереднього року, в 13,6%.

Упродовж минулого року Фонд декілька разів погіршував прогноз інфляції в Україні, спочатку з 10% до 11,5%, пізніше - до 12,8%. Експерти Міжнародного валютного фонду називали швидке зростання заробітних плат у країні одним з головних чинників прискорення зростання цін.

МВФ прогнозує інфляцію в Україні в 2018 році на рівні 11%, у 2019 році - на рівні 8%.

Довідка УНІАН. Україна є асоційованим, а не постійним членом СНД. Однак МВФ включає Україну в цю групу країн у зв'язку зі схожістю економічної структури і географічним положенням.