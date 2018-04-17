Мінекономрозвитку створило держпідприємство «Прозорро Продаж»

За час пілотного функціонування система «Prozorro.Продаж» дала змогу продати держмайно на більш ніж 8 млрд грн.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі створило державне підприємства з продажу держмайна «Прозорро Продаж», оформивши таким чином пілотний проект «Prozorro.Продаж».

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Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

«Пілотний проект «Prozorro.Продаж» поступово завершується, і реформа державного продажу переходить на новий, державний етап», - йдеться в повідомленні.

Завданням нового підприємства буде створення єдиної системи електронних аукціонів, яка дасть змогу ефективно продавати держмайно.

Виконувачем обов'язків директора держкомпанії призначено проектного менеджера Prozorro Олексія Соболєва, який раніше очолював пілотний проект. Наглядова рада підприємства буде незалежною, до неї ввійдуть представники міністерств і три незалежних експерти, конкурс з відбору яких буде відкритим.

«Закон про приватизацію було підписано, а отже, тепер невеликі держкомпанії продаватимуть винятково через «Prozorro.Продаж». Наразі відбувається технічна підготовка, і перший аукціон відбудеться вже в червні. Загалом Фонд держмайна оголосив перелік із 600 підприємств, які буде виставлено на прозорі аукціони цього року», - наводить прес-служба слова Соболєва.

Як повідомляв УНІАН, система реалізації держмайна «Prozorro.Продаж» почала роботу в пілотному режимі в листопаді 2016 року. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення про її обов'язкове використання з 1 січня 2017 роки для реалізації всіх активів неплатоспроможних банків, які перебувають у розпорядженні фонду.

За час роботи в пілотному режимі система дала змогу продати держмайно на більш ніж 8 млрд грн.

У 2018 році прогнозний обсяг продажу держмайна через систему Prozorro становить 10 млрд грн.