Україна витратить 300 млн гривень на відновлення звільнених територій Донбасу

Про це сказав пыд час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Уряд виділяє 300 млн грн у Донецьку і Луганську області, які контролюються українською владою. Я прошу почати фінансування тих територій, які контролюються владою», - сказав Яценюк.

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Він зазначив, що багато людей сьогодні повертаються на звільнені території або переїжджають туди з територій, підконтрольних бойовикам. Однак людям, за словами прем'єр-міністра, необхідна як суто фінансова допомога, так і допомога з відновленню інфраструктури - лікарень, шкіл та інших об'єктів.

Раніше УНІАН повідомляв, що на ремонт розбомблених доріг на Донбасі необхідно понад 2 млрд гривень.