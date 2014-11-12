Україна витратить 300 млн гривень на відновлення звільнених територій Донбасу
Кабінет міністрів України виділив 300 млн грн на проекти відновлення районів Донецької та Луганської областей, які контролюються українською владою.
Про це сказав пыд час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Уряд виділяє 300 млн грн у Донецьку і Луганську області, які контролюються українською владою. Я прошу почати фінансування тих територій, які контролюються владою», - сказав Яценюк.
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Він зазначив, що багато людей сьогодні повертаються на звільнені території або переїжджають туди з територій, підконтрольних бойовикам. Однак людям, за словами прем'єр-міністра, необхідна як суто фінансова допомога, так і допомога з відновленню інфраструктури - лікарень, шкіл та інших об'єктів.
Раніше УНІАН повідомляв, що на ремонт розбомблених доріг на Донбасі необхідно понад 2 млрд гривень.