У Кабміні створили робочу групу для моніторингу торговельних відносин з Росією

У Мінекономрозвитку відзначили важливість моніторингу в умовах воєнної і торговельної агресії РФ.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України створило робочу групу з моніторингу торговельних відносин з Росією в рамках урядової Ради з питань міжнародної торгівлі.

Читайте такожБізнес РФ в Україні процвітає на тлі потужних антиросійських санкцій США – ЗМІ (відео)

Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку з посиланням на слова міністра Степана Кубіва під час першого засідання ради.

«Мінекономрозвитку створило спеціальну робочу групу при Раді з міжнародної торгівлі, яка займатиметься моніторингом і розробкою рекомендацій щодо торговельних відносин з РФ. Це вкрай важливо в умовах воєнної та торговельної агресії з боку РФ», - зазначив Кубів.

За даними Мінекономрозвитку, в рамках Ради з міжнародної торгівлі функціонуватиме ще чотири робочих групи: зі спрощення процедур торгівлі, з просування експорту, щодо поліпшення системи митно-тарифного регулювання і торговельного захисту, а також з питань розробки стратегії реалізації державної політики у сфері міжнародної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, в 2014 році паралельно з воєнною агресією в Україні Російська Федерація почала і торговельно-економічну війну, ввівши ембарго на ряд чутливих товарів українського експорту. Україна застосувала заходи у відповідь. Взимку 2016 року було значно обмежено експорт українських товарів до Росії, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України в Росію. Пізніше Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів через свою територію в напрямку третіх країн, насамперед Казахстану і Киргизстану.

Україна подала ряд позовів до Світової організації торгівлі за фактами російських торговельних обмежень.

З 2014 року частка Росії в українському експорті знизилася до 9% з майже 30%.