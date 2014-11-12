S&P знизило прогноз по рейтингу МТС в нацвалюті до "негативного"

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило прогноз по корпоративного кредитному рейтингу МТС в національній валюті, установленому на рівні "BBB-" до "негативного" зі "стабільного", передає ПРАЙМ.

Як говориться в повідомленні S&P, у той же час рейтинг компанії в національній та іноземній валюті підтверджений на рівні "BBB-", а прогноз по кредитному рейтингу МТС в іноземній валюті збережений на "негативному" рівні.

Читайте також«МТС Україна» продала своє майно в окупованому Криму майже за 18 млн євро"Негативний" прогноз по рейтингу МТС в національній валюті відображає аналогічний прогноз за рейтингом АФК "Система", яка є материнською компанією МТС, йдеться в повідомленні S&P.

Нагадаємо, «МТС Україна» є одним із найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM і CDMA-450, обслуговує понад 22 млн абонентів.

«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).