Скільки сьогодні коштує валюта: курс гривні від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 18 квітня: 100 USD – 2608.2873 грн; 100 EUR – 3223.0606 грн; 10 RUR – 4.2657 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2608.2873 (17 квітня – 2608.9279)

100 EUR – 3223.0606 (17 квітня – 3227.2438)

10 RUR – 4.2657 (17 квітня – 4.1891)

У вівторок, 17 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,07/26,10 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 3 копійки.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,26/32,30 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4016/0,4022 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0829 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 608 угод на суму 431,92 млн дол.