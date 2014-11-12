У НБУ заявили, що рівноважний курс буде знайдений після зупинки девальвації

«Ми шукаємо рівноважний курс. Рівноважний курс буде знайдений тоді, коли зупиниться девальвація. Якщо ринок буде незначно коливатися біля якоїсь ціни, значить можна назвати її рівноважною. Якщо гривня почне зміцнюватися, то це теж не рівновага попиту і пропозиції», - сказав Пономаренко.

Чиновник нагадав про готовність регулятора ввести додаткові адміністративні заходи на валютному ринку, якщо виникне така необхідність, обговорення яких постійно відбувається під час нарад із керівництвом найбільших 40 банків в НБУ.

Читайте такожГривня зміцнилася на міжбанку до 16,05 за долар

Читайте такожз 5 листопада щодня проводить валютні аукціони

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 11 листопада з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 15,7714 грн/дол., що на 97 копійок нижче від офіційного курсу на попередній робочий день і є новим історичним мінімальним його значенням.

НБУ 12 листопада з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 15,7496 грн/дол., і таким чином від початку року гривня знецінилася щодо долара США на 97% (на 7,77 грн), або майже у 2 рази.

Від моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала ще два рази: у 1998 році - майже у три рази - до близько 5 від 1,8 грн за долар, а також у кінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.