Долар вище 30 гривень: Кабмін підготував макропрогноз на наступні три роки

Мінфін очікує прискорення зростання економіки України у 2019 році до 3,6%, зниження інфляції до 6,5% і курс на рівні 30,5 грн/дол.

Міністерство фінансів України очікує прискорення зростання економіки України в 2019 році до 3,6%, зниження інфляції до 6,5% і середньорічний курс гривні на рівні 30,5 грн / дол.

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Про це йдеться в проекті основних напрямів бюджетної політики України, який уряд розгляне на засіданні в середу.

Дефіцит бюджету в 2019 році прогнозується на рівні 2,2% ВВП.

При цьому в 2020 і 2021 році зростання економіки прогнозується відповідно на рівні 4% і 6,3%, інфляція - на рівні 5% і 4,8%, рівень безробіття - 8,5% і 8,3%, середньорічний курс гривні - 31,4 грн / дол. і 31,8 грн / дол. Граничний розмір дефіциту держбюджету в 2020-2021 роках планується на рівні 2% ВВП.

Крім того, граничний розмір державного боргу у 2019 році прогнозується на рівні 56% ВВП, у 2020 році - 54%, у 2021 році - 53%.

Згідно з проектом документа, основні макроекономічні показники є попередніми, орієнтовними і можуть бути скориговані на підставі уточнення статистичних даних і зміни соціально-економічних обставин.

Як повідомляв УНІАН, експерти, опитані Міністерством економічного розвитку і торгівлі, поліпшили прогноз зростання ВВП України у 2018 році до 3,2% з 3%, при цьому погіршили прогноз на 2019 рік до 3,1% з 3,6%, на 2020 рік - до 3,3% з 4%. Згідно з експертним консенсус-прогнозом, середній курс гривні у 2018 році може становити 27,60 грн/дол., У 2019 році - 29,43 грн/ дол., у 2020 році - 31 грн/дол., у 2021 році - 31 грн/дол.

Середньострокова бюджетна резолюція, підготовлена у 2017 році на 2018-2020 роки, передбачає середньозважений курс гривні у 2018-му - 29,3 грн/дол., 2019-му - 30,5 грн/дол., 2020-му - 31 грн/дол. Курс на кінець 2018 року прогнозується на рівні 30,1 грн/дол.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2018 рік, ухвалений Верховною Радою 7 грудня і підписаний президентом Петром Порошенком 30 грудня 2017 року, став «пілотним» проектом, вперше розробленим на базі середньострокової бюджетної резолюції.

Для реалізації бюджетної реформи Мінфін розробив законопроект про зміни до Бюджетного кодексу України, що передбачають упровадження трирічної Бюджетної декларації. Проект схвалено Кабінетом міністрів 31 січня 2018 року.