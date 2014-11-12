ЄС виділяє Україні кредит у 260 млн євро

Про це повідомляє Єврокомісія, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

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"Цей платіж додається до 600 млн євро, які були виділені з початку травня у рамках двох програм макрофінансової допомоги Україні. Таким чином, залишається ще 750 млн євро у рамках існуючих для України програм", - наголошується у повідомленні ЄК.

Нагадаємо, у травні Євросоюз погодився надати Україні кредит в 1 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, у березні ЄС прийняв рішення про виділення Києву допомоги у розмірі 11 млрд євро, із яких 1,6 млрд євро - кредити (до них входить 1 мільярд євро, який надається відповідно до підписаного меморандуму), 1,4 млрд євро - допомога, Європейський банк реконструкції і розвитку надасть 5 млрд євро, а ще 3 млрд надійдуть від Європейського інвестиційного банку.