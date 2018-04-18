Україна не виконала дві умови для продовження співпраці з МВФ - Данилюк
Україна не виконала два попередніх заходи (prior actions) для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.
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«За програмою співпраці з МВФ на даний час є два попередніх заходи, які не виконані. Перший - це прийняття закону про антикорупційний суд. І другий - затвердження механізму автоматичного коригування тарифів на газ до ринкового рівня», - сказав Данилюк, відповідаючи на запитання під час круглого столу Atlantic Council у Вашингтоні, США.
За його словами, закон про антикорупційний суд може бути прийнятий у квітні-травні поточного року.
Щодо тарифів на газ, то, як пояснив міністр, йдеться не про конкретні ціни, а про створення в Україні конкурентного ринку газу.
Раніше міністр прогнозував, що Україна отримає черговий транш кредиту МВФ на суму 2 млрд дол. у травні-червні поточного року.
За прогнозами Національного банку України, отримання чергового траншу МВФ можливе на початку третього кварталу.
Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується у березні 2019 року.
26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і наголосив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу у квітні.
У відповідь у МВФ заявили, що для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, створити антикорупційний суд і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.