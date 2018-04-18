Україна не виконала дві умови для продовження співпраці з МВФ - Данилюк

За словами міністра, це прийняття закону про антикорупційний суд та затвердження механізму автоматичного коригування тарифів на газ.

Україна не виконала два попередніх заходи (prior actions) для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

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«За програмою співпраці з МВФ на даний час є два попередніх заходи, які не виконані. Перший - це прийняття закону про антикорупційний суд. І другий - затвердження механізму автоматичного коригування тарифів на газ до ринкового рівня», - сказав Данилюк, відповідаючи на запитання під час круглого столу Atlantic Council у Вашингтоні, США.

За його словами, закон про антикорупційний суд може бути прийнятий у квітні-травні поточного року.

Щодо тарифів на газ, то, як пояснив міністр, йдеться не про конкретні ціни, а про створення в Україні конкурентного ринку газу.

Раніше міністр прогнозував, що Україна отримає черговий транш кредиту МВФ на суму 2 млрд дол. у травні-червні поточного року.

За прогнозами Національного банку України, отримання чергового траншу МВФ можливе на початку третього кварталу.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується у березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і наголосив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу у квітні.

У відповідь у МВФ заявили, що для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, прийняти закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, створити антикорупційний суд і прийняти бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більше 2,5% ВВП.