НБУ 11 листопада надав банкам рефінансування ще на 1,4 млрд гривень

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування шести банкам на 1 день під 17,5% річних.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 6,005 млрд грн 17 банкам під 7,5% річних на один день, на 773 млн грн 5 банкам на 7 днів під 9,5% річних, на 250 млн грн чотирьом банкам на 14 днів під 10% річних.

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Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем знизився до 3,274 млрд грн, середньозважена процентна ставка склала 14,9%, у т. ч. за кредитами овернайт - 14,7% річних.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Нацбанк надав банкам рефінансування на 1,806 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 5,420 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 6,548 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 14,2%, у т. ч. за кредитами овернайт - 13,5% річних.