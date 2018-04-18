Нацбанк випустить пам'ятну монету «Автономна Республіка Крим»

Номінал монети - 5 гривень, тираж випуску - 45 тисяч штук.

Національний банк України з 25 квітня випустить в обіг біметалічну пам'ятну монету «Автономна Республіка Крим» номіналом 5 гривень.

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«Ввести в обіг з 25 квітня 2018 року пам'ятну монету України «Автономна Республіка Крим» з серії «Області України» номіналом 5 гривень з біметалу», - повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, тираж випуску монети становитиме 45 тисяч штук, а категорія якості карбування - «спеціальний анциркулейтед».

Ескізи монети і її опис поки не оприлюднені.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2017 році реалізував понад 1,2 млн пам'ятних монет на загальну суму 106,2 млн грн, у тому числі 830 монет із золота, 47,3 тисяч монет зі срібла та 1,2 млн монет з нейзильберу.

За цей період НБУ ввів в обіг 47 пам'ятних монет, у тому числі 11 срібних, 9 біметалічних, 27 з нейзильберу, а також випустив 4 пам'ятні медалі.