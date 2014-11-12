Нацбанк сьогодні продавав долари по 15,74 грн

Про це повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучені в національній валюті внаслідок розміщення облігацій на 2 роки під 16,52% річних за єдиною поданою заявкою.

Читайте такожГривня зміцнилася на міжбанку до 16,05 за долар

Читайте такожНацбанк продавав долари по 15,88 грнЯк повідомляв УНІАН, Мінфін провів у листопаді 4 ОВДП-аукціони, під час яких залучив до держбюджету 3,457 млрд грн. До кінця місяця міністерство планує провести ще 2 аукціони - 18 і 25 листопада.

За оперативними даними Держказначейства на 10 листопада, від початку року до держбюджету надійшло 225,322 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 79,777 млрд грн на обслуговування держборгу - 37,300 млрд грн.

Станом на 11 листопада обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 405,241 млрд грн, причому у власності НБУ перебували держпапери на суму 279,620 млрд грн, у власності банків - на 89,024 млрд грн, нерезидентів - на 21,050 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 806,962 млрд грн.