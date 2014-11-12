В НБУ придумали, як вийти на оптимальний курс гривні

Чиновник повідомив, що за результатами сьогоднішнього аукціону середньозважений курс гривні становив 15,7350 грн за долар США, курс відсікання - 15,6075 грн за долар США.

«Сьогодні ми маємо перші позитивні результати аукціону. Курс гривні почав зміцнюватися. Це гарна новина, адже це означає, що на цих цінових рівнях вже є експортери, які хочуть продати валютну виручку, і є імпортери, які вирішили не купувати валюту. Банки це відчули і відобразили у своїх заявках, поданих регулятору», - сказав Пономаренко.

Крім того, Пономаренко розповів про нові правила, за якими проводився валютний аукціон 12 листопада: «Було прийняте рішення орієнтуватися на середньозважений курс. Тобто заявки банків задовольняються, починаючи з тих, хто запропонував курс купівлі на рівні середньозваженого курсу і нижче. На мою думку, такий метод відповідає очікуванням усіх учасників наших щоденних аукціонів», - пояснив він.

Нагадаємо, Нацбанк з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 11 листопада від 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 15,7714 грн/дол., що на 97 копійок нижче офіційного курсу на попередній робочий день і є новим історичним мінімальним його значенням.

НБУ 12 листопада з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 15,7496 грн/дол., і таким чином з початку року гривня знецінилася щодо долара США на 97% (на 7,77 грн), або майже у 2 рази.

Від моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала ще два рази: у 1998 році - майже у три рази - до близько 5 від 1,8 грн за долар, а також у кінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.