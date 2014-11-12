В НБУ придумали, як вийти на оптимальний курс гривні
Сьогодні з'явилися перші позитивні результати аукціонів Національного банку України по пошуку рівноважного курсу, про що свідчить зміцнення національної валюти на міжбанківському валютному ринку.
- У Нацбанку заявляють про перші результати аукціонів з пошуку рівноважного курсу / Фото УНІАН
Про це повідомив журналістам начальник управління валютних операцій та аналізу фінансових ринків НБУ Сергій Пономаренко.
«Сьогодні ми маємо перші позитивні результати аукціону. Курс гривні почав зміцнюватися. Це гарна новина, адже це означає, що на цих цінових рівнях вже є експортери, які хочуть продати валютну виручку, і є імпортери, які вирішили не купувати валюту. Банки це відчули і відобразили у своїх заявках, поданих регулятору», - сказав Пономаренко.
Чиновник повідомив, що за результатами сьогоднішнього аукціону середньозважений курс гривні становив 15,7350 грн за долар США, курс відсікання - 15,6075 грн за долар США.
Крім того, Пономаренко розповів про нові правила, за якими проводився валютний аукціон 12 листопада: «Було прийняте рішення орієнтуватися на середньозважений курс. Тобто заявки банків задовольняються, починаючи з тих, хто запропонував курс купівлі на рівні середньозваженого курсу і нижче. На мою думку, такий метод відповідає очікуванням усіх учасників наших щоденних аукціонів», - пояснив він.
Нагадаємо, Нацбанк з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.
Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 11 листопада від 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 15,7714 грн/дол., що на 97 копійок нижче офіційного курсу на попередній робочий день і є новим історичним мінімальним його значенням.
НБУ 12 листопада з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 15,7496 грн/дол., і таким чином з початку року гривня знецінилася щодо долара США на 97% (на 7,77 грн), або майже у 2 рази.
Від моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала ще два рази: у 1998 році - майже у три рази - до близько 5 від 1,8 грн за долар, а також у кінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.