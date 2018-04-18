Кабмін затвердив бюджетну політику на три роки: що буде з гривнею, ВВП і держборгом

Уряд має намір забезпечити збалансованість та стійкість бюджетної системи.

Кабінет міністрів України затвердив основні напрямки бюджетної політики на 2019-2021 роки.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження «Про затвердження проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2019-2021 роки» було ухвалено без обговорення на засіданні уряду в середу.

Згідно з документом, уряд має намір забезпечити збалансованість та стійкість бюджетної системи. Зокрема, у сфері фіскальної політики Кабмін має намір переглянути акцизні податки на алкогольні напої, екологічний податок і рентну плату, наблизити ставки акцизного податку на тютюнові вироби до рівня ЄС, провести переговори про усунення подвійного оподаткування з Німеччиною, Францією, Індією, Казахстаном, Чорногорією, ОАЕ, Молдовою.

Також уряд має намір забезпечити реалізацію інвестиційних проектів у соціально-культурній сфері, охороні здоров'я, енергетичній сфері, переробній промисловості, екологічній та транспортній сферах, наданні державних послуг.

Крім того, Кабмін планує зберегти курс на фінансову децентралізацію.

Як повідомляв УНІАН, проект основних напрямків бюджетної політики на 2019-2021 роки передбачає прискорення зростання економіки України в 2019 році до 3,6%, зниження інфляції до 6,5% і середньорічний курс гривні на рівні 30,5 грн / дол.

Дефіцит бюджету в 2019 році прогнозується на рівні 2,2% ВВП.

При цьому в 2020 і 2021 роках зростання економіки прогнозується відповідно на рівні 4% і 6,3%, інфляція - на рівні 5% і 4,8%, рівень безробіття - 8,5% і 8,3%, середньорічний курс гривні - 31,4 грн / дол. і 31,8 грн / дол. Граничний розмір дефіциту держбюджету в 2020-2021 роках планується на рівні 2% ВВП.

Крім того, граничний розмір державного боргу в 2019 році прогнозується на рівні 56% ВВП, у 2020 році - 54%, у 2021 році - 53%.