Нацбанк підвищив облікову ставку до 14%

Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.

«Правління НБУ прийняло постанову «Про регулювання грошово-кредитного ринку» від 12 листопада 2014 року №719, яким, зокрема, передбачено встановити з 13 листопада 2014 року облікову ставку у розмірі 14,0%», - сказано в повідомленні.

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Відповідно до закону про Національний банк України облікова ставка є одним із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир вартості залучених і розміщених грошових коштів. Облікова ставка є базовою щодо інших процентних ставок НБУ і використовується одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир вартості грошей. Від травня минулого року вартість основних операцій з рефінансування, зокрема щотижневі тендери на строк до 14 днів, визначається на основі облікової ставки.