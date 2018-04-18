В НБУ назвали умови для прискореного зростання української економіки

Мова йде про створення ринку землі, оздоровленні фінсектора, приватизації та протидію корупції.

Для прискорення економічного зростання в Україні до 4% або більше в найближчі два роки потрібно завершити реформи зі створення ринку землі, оздоровлення фінансового сектора, приватизації та протидії корупції.

Читайте такожМВФ погіршив прогнози щодо економіки та інфляції в Україні

Таку думку висловив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Для прискорення економічного зростання до 4% або більше в найближчі два роки потрібно зберегти макроекономічну стабільність і завершити реформи зі створення ринку землі, оздоровлення фінансового сектора, протидії корупції та приватизації", - написав Данилишин.

За його словами, ці реформи також будуть стимулювати зростання інвестицій і продуктивності.

"Інакше економічне зростання може сповільнитися", - попередив Данилишин.

Він також зазначив, що основним драйвером зростання економіки в Україні буде залишатися приватне споживання.

"По-перше, збережуться високі темпи зростання реальних заробітних плат під впливом активних міграційних процесів. По-друге, пом'якшується фіскальна політика, у тому числі через подальше підвищення соціальних стандартів. Також, як і минулого року, збережеться активна інвестиційна діяльність підприємств", - прогнозує Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив основні напрями бюджетної політики на 2019-2021 роки, в основі якої прискорення зростання економіки України в 2019 році до 3,6%, зниження інфляції до 6,5%, середньорічний курс гривні на рівні 30,5 гривні/долар, дефіцит бюджету до 2,2% ВВП і граничний розмір держборгу до 56% ВВП.