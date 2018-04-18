НБУ випустив пам'ятну монету "100-річчя Українського військово-морського флоту" (фото)

Дані монети випущені в кількості одного мільйона штук, їх роздрібна ціна – 10 гривень.

Національний банк України в середу, 18 квітня, увів в обіг пам'ятну монету номіналом 10 гривень з нагоди 100-річчя Українського військово-морського флоту.

Читайте такожНацбанк випустить пам'ятну монету «Автономна Республіка Крим»

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.

"НБУ 18.04.2018 ввів в обіг пам'ятну монету України спеціального випуску номіналом 10 гривень "100-річчя створення Українського військово-морського флоту", – йдеться в повідомленні. Зазначається, що монети випущені в кількості одного мільйона штук. Роздрібна ціна монети – 10 гривень.

Так, на аверсі монети зображено: угорі на матовому тлі малий державний герб України, праворуч на дзеркальному тлі – стилізовані прапор військово-морського флоту України тих часів і абрис військового корабля на хвилях. На реверсі на тлі стилізованих хвиль зображено напис 100, в нулях якого – роза вітрів (векторна діаграма, що характеризує напрямку вітру) та тризуб, накладений на якір, по обидві сторони від якого роки: 1918, 2018.

З історії флоту. 100 років тому Центральною Радою на початку 1918 року була прийнята низка важливих військово-морських законів, які на той час мали декларативний характер, в тому числі один з головних – "Тимчасовий закон про флот".

Нагадаємо, в 2017 році Національний банк України році реалізував понад 1,2 мільйона пам'ятних монет.