НБУ створив базу керівників банків

Також регулятор оприлюднив інформацію про керівників та власників істотної участі збанкрутілих фінустанов.

Національний банк України розмістив на своєму сайті інформацію про керівників банків у формі бази з автоматизованою системою пошуку інформації за певними реквізитами.

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Як повідомляється на сайті НБУ, у базі містяться прізвище, посада керівника, найменування і реквізити банку, а також відомості про період роботи того чи іншого керівника в банку.

Також Нацбанк оприлюднив інформацію про керівників та власників істотної участі збанкрутілих фінустанов, які ліквідуються за рішенням НБУ.

Нацбанк зазначив, що джерелом інформації є дані банків, у зв'язку з чим запропонував повідомляти про виявлені помилки або неточності.

Довідка УНІАН. На початок березня в Україні працювало 82 банки, що мають ліцензії на здійснення банківської діяльності.

Фонд гарантування вкладів фізосіб на даний час продовжує процедуру виведення з ринку 92 банків, які стали неплатоспроможними у період очищення банківської системи в 2013-2017 року.