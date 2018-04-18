Курс валют на завтра: НБУ опустив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 19 квітня: 100 USD – 2614,7772 гривні; 100 EUR – 3239,1860 гривні; 10 RUR – 4,2479 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2614,7772 (18 квітня – 2608,2873)

100 EUR – 3239,1860 (18 квітня – 3223,0606)

10 RUR – 4,2479 (18 квітня – 4,2657)

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Як повідомляє УНІАН, 18 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,14/26,17 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня впала до долара на 2 копійки.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,37/32,40 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4016/0,4022 гривник/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1478 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 608 угод на суму 388,94 мільйона доларів.