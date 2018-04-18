Середньострокове планування позбавить від паразитування на держбюджеті - Данилюк

За його словами, депутати більше місяця блокують запровадження середньострокового планування на постійній основі.

Середньострокове бюджетне планування дозволить позбутися політичних маніпуляцій і паразитування на державному бюджеті України, вважає міністр фінансів Олександр Данилюк.

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"У політиків потрібно відібрати інструмент маніпуляцій і паразитування на державному бюджеті. Ми запропонували рішення. Це - середньострокове бюджетне планування", - написав міністр на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Міністр зазначив, що депутати більше місяця блокують запровадження середньострокового планування на постійній основі.

"Наші народні обранці бояться, що всі побачать реальну картину - реальну ситуацію в економіці - і вони не зможуть давати порожні обіцянки", - додав Данилюк.

За його словами, річна бюджетна декларація є формальним документом, дозволяючи обіцяти високі зарплати і пенсії, не піклуючись про наявність реального ресурсу в бюджеті.

"Ми продовжуємо працювати над трирічної бюджетною декларацією, оскільки усвідомлюємо відповідальність перед людьми за чесний і реалістичний бюджет", - підкреслив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив основні напрями бюджетної політики на 2019-2021 роки, в основі якої прискорення зростання економіки України в 2019 році до 3,6%, зниження інфляції до 6,5%, середньорічний курс гривні на рівні 30,5 гривні/долар, дефіцит бюджету до 2,2% ВВП і граничний розмір держборгу до 56% ВВП.