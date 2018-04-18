МВФ попереджає про ризики для світової фінансової системи
Загрози для світової фінансової системи збільшуються, оскільки вартість ризикованих активів зростає так само, як це було перед глобальною фінансовою кризою.
Про це йдеться в останньому звіті МВФ про глобальну фінансову стабільність, повідомляє dt.ua із посиланням на Bloomberg.
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На думку МВФ, ризики зниження світової фінансової стабільності за останні 6 місяців дещо збільшилися.
"Фінансові проблеми, які накопичилися за роки незвичайно низьких процентних ставок і мінливості, можуть зробити турбулентним рух вперед і поставити під загрозу зростання", - відзначили в МВФ.
Інвестори не повинні "надміру розслаблятися" через те, що поки не спостерігалося значних проблем через різкі активні розпродажі фінансових інструментів, які шокували ринки в лютому.
"Оцінки ризикових активів досі розтягнуті на тлі появи деяких кредитних динамічних циклів на заразок тих, які спостерігалися пізнього докризового періоду. Це робить ринки відкритими для різкого затягування у фінансових умовах, що може призвести до несподіваного розкручування страхових премій і переоцінки ризикованих активів", - наголошують в МВФ.