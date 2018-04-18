МВФ попереджає про ризики для світової фінансової системи

На думку МВФ, ризики зниження світової фінансової стабільності за останні 6 місяців дещо збільшилися.

Загрози для світової фінансової системи збільшуються, оскільки вартість ризикованих активів зростає так само, як це було перед глобальною фінансовою кризою.

Про це йдеться в останньому звіті МВФ про глобальну фінансову стабільність, повідомляє dt.ua із посиланням на Bloomberg.

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На думку МВФ, ризики зниження світової фінансової стабільності за останні 6 місяців дещо збільшилися.

"Фінансові проблеми, які накопичилися за роки незвичайно низьких процентних ставок і мінливості, можуть зробити турбулентним рух вперед і поставити під загрозу зростання", - відзначили в МВФ.

Інвестори не повинні "надміру розслаблятися" через те, що поки не спостерігалося значних проблем через різкі активні розпродажі фінансових інструментів, які шокували ринки в лютому.

"Оцінки ризикових активів досі розтягнуті на тлі появи деяких кредитних динамічних циклів на заразок тих, які спостерігалися пізнього докризового періоду. Це робить ринки відкритими для різкого затягування у фінансових умовах, що може призвести до несподіваного розкручування страхових премій і переоцінки ризикованих активів", - наголошують в МВФ.