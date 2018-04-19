Міжнародний фінансист: переслідуючи кремлівських олігархів, США фактично переслідують Путіна

Санкції проти семи олігархів повністю руйнують їхній бізнес, переконаний міжнародний фінансист і інвестор Білл Браудер.

Новий етап американських санкцій спричинив до значного розпродажу активів на російських ринках, який отримав назву «чорний понеділок».

Про це пише видання The American Interest, передає Голос Америки.

В коментарі виданню фінансист та правозахисник Білл Браудер наголосив, що ці санкції вдарили по Росії сильніше, ніж попередні.

"Переслідуючи цих олігархів, уряд США фактично переслідує Путіна", - пояснив Браудер. "Путін накопичив величезні статки за останні 18 років. Для того, щоб ці статки утримувати – він це не може робити на власне ім’я – він фактично призначив олігархів в якості довірених осіб. Він мусив це зробити тому що, якщо щось тримати на власне ім’я, то ті, хто про це знає, зможуть його шантажувати. Однак, цим він створив ідеальну ситуацію для Заходу, так як політично ми не можемо ввести санкції проти Путіна. Однак, ми можемо внести до санкційного переліку його олігархів".

"Переслідуючи цю групу росіян, ми привернули увагу Путіна", - переконаний Браудер.

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На думку Браудера, попередні санкції проти Геннадія Тимченка та інших олігархів не спрацювали так добре через ряд причин. "Тимченко, Аркадій та Борис Ротенберги і Кирило Шамалов – це чотири особи в санкційному переліку стосовно порушень в Україні. Однак, Тимченко, наприклад, за повідомленнями, за два дні до санкцій, продав компанію своєму юристові. Тому компанія продовжує діяти без наслідків з того часу.

Крім того, раніше санкції зосереджувались на апаратчиках, а не бізнесменах, в більшості випадків", - вважає він.

Санкції проти семи олігархів повністю руйнують їх бізнес, переконаний Браудер.

Будь-яка компанія американська, європейська чи латиноамериканська, яка провадить бізнес у США, вже не зможе вести ділові справи з цими олігархами, не ризикуючи порушити санкції Міністерства фінансів США. Це справедливо як для осіб, які вкладають у їх капітал, так і для компаній, як Microsoft , які продають їм програмне забезпечення. Вони не зможуть користуватись Microsoft Word, бо тоді американська компанія вестиме бізнес з ними. Тому кожен банк, кожна корпорація, будь-хто, хто має контакти з Америкою має припинити контакти з цими особами, наголошує Браудер.

Всі особи в переліку: Олег Дерипаска, Віктор Вексельберг, Сулейман Керімов провадять значну діяльність на міжнародному рівні. Вони мають значні капіталовкладення за кордоном. Вони мають західних інвесторів до своїх операцій в Росії. Тепер все зупиняється.

Можете не сумніватись, що у найбільшому виграші від цього будуть міжнародні юридичні фірми. Всі намагаються швидко зрозуміти, як не стати порушником американських санкцій.

На запитання, що відбуватиметься з акціями, які є у власності цих олігархів, Браудер наголосив: "Вони застрягли. Скажімо, хтось має 100 акцій General Motors. Вони не можуть їх продати – вони просто будуть зберігатись. Банки захочуть також вийти з цих угод, бо вони не матимуть бажання утримувати активи від імені цих осіб".

Для того, щоб допомогти олігархам, про що заявляв Путін, російський уряд муситиме «спалити» значний обсяг міжнародних резервів, щоб допомогти цим компаніям втриматись на плаву. Тому, відбулась девальвація рубля – так як всі розуміють, що якщо центральний банк спалюватиме гроші, щоб допомогти російським олігархам під санкціями, то в резервах стане менше валюти і це послабить рубль.

В довгостроковій перспективі, Росія ставатиме менш глобалізованою. Російська економіка вже слабка через поширення злочинності, що ускладнює бізнес і тому в економіці переважають великі олігархи, або держава, де бізнес базується на використанні ресурсів.

"Не думаю, що це вплине на політику Росії, тому що такого поняття, як російська політика немає, адже у політичному житті Росії домінує Путін", - переконаний правозахисник.