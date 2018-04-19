Мінфін оголосив переможців конкурсу до наглядової ради державного «Укргазбанку», серед яких два іноземці

09:02, 19 квітня 2018
Фінанси
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Мінфін оголосив переможців конкурсу до наглядової ради «Укргазбанку» / фото bykvu.com

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, першим переможцем конкурсу став громадянин Польщі Славомир Коняс, який є бізнес-партнером з питань стратегії Banca Comerciala (Румунія) і в березні 2016 року обіймав посаду головного операційного директора і члена правління Alpe-Adria-Bank DD (Хорватія).

Другим переможцем став громадянин Великобританії Шренік Давда, що працює незалежним членом наглядової ради «Укргазбанку», а також партнер Necp LLP (Лондон), член консультативної ради Mobile Ltd (Лондон) і довірчий керуючий освітнього фонду TMT (Кенія).

Третім переможцем став Теймур Багіров, який вже є незалежним членом наглядової ради «Укргазбанку», а також незалежним директором ряду страхових компаній в Україні зі складу UNIQA Group (Австрія).

Четвертим переможцем став Юрій Драганчук, який працював старшим юристом юридичної фірми «Саєнко Харенко» і супроводжував міжнародні комерційні проекти, IPO, випуск єврооблігацій, реструктуризації, угоди злиття і придбання, залучення інвестицій на ринках капіталу в банківському і фінансовому секторах.

Мінфін зазначив, що комісія визначила переможців за результатами співбесід з 30 учасниками конкурсного відбору та їх оцінки відповідно до встановлених критеріїв із залученням міжнародних компаній з пошуку персоналу Ward Howell і Pedersen and Partners в Україні.

За інформацією Мінфіну, представники міжнародних організацій, які брали участь у роботі комісії з правом дорадчого голосу, включаючи Світовий банк і представництво Євросоюзу, високо оцінили прозорість конкурсного відбору.

Довідка УНІАН. «Укргазбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1993 року. За результатами докапіталізації банку за участю держави у 2009 році частка Міністерства фінансів у капіталі «Укргазбанку» становить 95%.

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Теги: #Мінфін#Укргазбанк