Мінсоцполітики: 40% української економіки знаходиться в тіні

За словами міністра, детінізація економіки є важливішим фактором для збільшення фонду оплати праці, ніж економічне зростання.

Детінізація економіки в Україні на сьогоднішній день є важливішим фактором для збільшення фонду оплати праці, ніж економічне зростання.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на голову відомства Андрія Реву.

За його словами, приблизно 40% української економіки перебуває в тіні, а тому стандартні для розвинених країн рецепти вирішення економічних проблем не дієві. Натомість, зазначив Рева, детінізація на сьогоднішньому етапі дасть грошей більше, ніж результати економічного зростання.

«Цей факт був доведений урядом в 2017 році. Весь фонд оплати праці в 2016 році становив 584 мільярдів гривень, і Міністерство економічного розвитку прогнозувало його зростання на 82 мільярди. Але Мінсоцполітики заявило про заниженість цієї цифри і спрогнозувало можливість зростання фонду на плюс 212 млрд гривень. За фактом, фонд оплати праці в 2017 році становив 796 млрд грн. При 2,5% економічного зростання ми отримали 212 млрд гривень до бюджету - звідки ці гроші? Відповідь дуже проста - ці гроші прийшли з тіньової економіки, внаслідок підвищення мінімальної зарплати вдвічі», - пояснив міністр.

Рева зазначив, що з цього факту потрібно робити практичні висновки. «Скажімо, якщо сьогодні за перший квартал недоотримано 6 млрд гривень надходжень, а Міністерство фінансів каже, що грошей немає, то їх ніколи і не буде, якщо мінімальні зарплати не підвищити», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики поліпшила оцінку зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,5% з 2,2% за оперативними оцінками.

Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України в поточному році на рівні 3,2%.

За даними Держслужби зайнятості, кожен третій працівник, або близько 5 млн осіб, в Україні працюють нелегально.

За словами голови Міністерства соціальної політики України Андрія Реви, рівень тіньової зайнятості в Україні у 2017 році скоротився на 8% - до 3,7 млн з 4 млн людей, що працювали нелегально.