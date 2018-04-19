В МВФ не бачать можливостей для підвищення «мінімалки» в Україні
Представник МВФ Йоста Люнгман заявляє про відсутність можливостей для збільшення видатків державного бюджету України.
Відповідну заяву він зробив у коментарі «Економічній правді».
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"Відновлення фіскальної дисципліни у 2016-17 роках і поступове скорочення держборгу були суттєвими досягненнями у контексті програми реформ, що підтримується МВФ", - зазначив Люнгман.
За його словами, цих правил слід дотримуватися і надалі, оскільки все ще значний державний борг лишається суттєвим чинником вразливості.
"Ми занепокоєні зростанням видаткового тиску на тлі занадто оптимістичних, на наше переконання, прогнозів дохідної частини бюджету. З огляду на це, ми не бачимо фіскального простору для збільшення бюджетних видатків у 2018 році", - додав представник Фонду.
Видання зазначає, що в уряді наразі розглядають можливість майбутнього потенційного перегляду бюджету під підвищення "мінімалки".
Позиція МВФ в цьому питанні залишається однозначною: підвищення мінімальної зарплати можливе виключно за наявності економічних підстав. Сьогодні, на думку експертів Фонду, збільшення видатків економічно неможливе.
Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за підсумками першого кварталу не має в своєму розпорядженні коштів для підвищення мінімальної зарплати з 3723 гривень до 4200 гривень з квітня. Про це йшлося у повідомленні Міністерства фінансів в Twitter з посиланням на слова заступника міністра Сергія Марченка.
Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200 гривень.