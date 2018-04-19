Гройсман назвав головну економічну проблему України

За словами прем'єр-міністра, головною економічною проблемою України є тиск зовнішнього боргу в розмірі 65 млрд дол.

Головною економічного проблемою України є тиск зовнішнього боргу в розмірі понад 65 млрд дол., більша частина якого була сформована в 2007-2014 роках.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ в Києві.

«Найбільша проблема з економічного погляду - це тиск на державу зовнішніх боргів, більша частина яких була нагромаджена до 2014 року... Фактично з 2007 по 2010 рік уряд взяв (у борг - УНІАН) 26 мільярдів доларів. 26 мільярдів доларів при тому, що Україна сильнішою не стала. Уряд з 2010 по 2014 рік взяв ще понад 20 мільярдів. Фактично сумарний борг сьогодні 65 з плюсом мільярдів доларів, які лежать на плечах українців і української економіки», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, уряду вдалося знизити співвідношення боргу і ВВП, проте Україні все ще необхідне подальше фінансування міжнародних партнерів.

«У 2018 році, за перший квартал, цей борг є найнижчим по відношенню до ВВП з 2011 року, це важливий сигнал. Але якщо не виконуватиметься наша програма співпраці (з МВФ - УНІАН), наприклад, створення антикорупційного суду чи інші параметри, то нам буде складно на ці виклики давати відповіді», - наголосив Гройсман.

Також глава уряду зазначив, що Україна в 2018 році витратить 130 млрд грн лише на обслуговування зовнішнього боргу, без урахування його погашення.

«Насправді дуже важливо, щоб ми продовжили роботу поки що з тимчасової підтримки з-за кордону з боку наших міжнародних партнерів. Це дасть можливість нам утримувати навантаження боргове на державні фінанси, на публічні фінанси, і в середньостроковій і довгостроковій перспективі зменшувати борг», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі звітом Міністерства фінансів про виконання у 2017 році середньострокової стратегії управління державним боргом на 2017-2019 роки, видатки держбюджету на погашення і обслуговування державного боргу в 2017 році становили 474 млрд грн, у тому числі на погашення держборгу направлено 363,5 млрд грн, на обслуговування - 110,5 млрд грн.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 млрд у доларовому еквіваленті, і на 11% - до 2,1 трлн - у гривневому еквіваленті, що становить близько 72% ВВП.

Обсяг виплат України за державним і гарантованим державою боргом у найближчі двадцять вісім років - у період з 2018 по 2045 рік включно - становитиме 3,045 трлн у гривневому еквіваленті.

Раніше Гройсман заявляв, що Україні необхідна зовнішня фінансова підтримка МВФ для виконання зовнішніх боргових зобов'язань. Для продовження співпраці з МВФ Верховна Рада має ухвалити закон про створення антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, а уряд - привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.