Курси валют: гривня торгується на рівні 26,24 за долар

Порівняно з відкриттям торгів, гривня зросла до долара на 3 копійки.

У четвер, 19 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 26,21/26,24 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зросла до долара на 3 копійки.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 32,41/32,45 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4286/0,4294 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,2303 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 246 угод на суму 166,02 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 18 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,14/26,17 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,37/32,40 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4016/0,4022 грн/рубль.