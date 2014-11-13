Труднощі російських компаній з фінансуванням через санкції посиляться - FT

Труднощі російських компаній з фінансуванням будуть тривати через західні санкції, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

Суверенний борг Росії знаходиться на низькому рівні і становить 13% від обсягу виробництва, проте корпоративні зовнішні позики показали різке зростання: від $100 млрд десять років тому до майже $660 млрд у липні цього року, йдеться в статті. Значна частина даних запозичень має відносно короткотерміновий характер і вимагає постійного рефінансування, додає видання.

Читайте такожЄС готує різні варіанти майбутніх санкцій проти РФЧерез санкції ЄС і США у найбільших російських банків і компаній обмежений доступ до зовнішнього фінансування, однак західні банки і фінансові інститути відмовляються фінансувати навіть ті компанії з Росії, яким взагалі не загрожують санкції, щоб уникнути будь-якого потенційного ризику, зазначає видання.

Москва сподівалася, що на допомогу прийдуть китайські банки, але глава "РЖД" Володимир Якунін заявив Financial Times, що Азія не може замінити західне фінансування, йдеться в статті.

Читайте такожКитайські інвестори через падіння рубля відмовилися ще від одного російського проектуІнвестори, глави корпорацій і аналітики згодні в тому, що єдиним способом виправити ситуацію для Росії є зміна політики щодо України та початок процесу скасування санкцій, однак це здається далекою перспективою, підсумовує видання.