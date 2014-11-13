Рубль через нафту й російську агресію на Донбасі продовжує падати

Рубль сформував на початку сесії четверга досить широкі торгові коридори, показуючи при цьому в основному негативну динаміку на тлі зниження нафти; внутрішньоденні коливання залишаться в залежності від виконання більш-менш великих обсягів біржових заявок і дій різноспрямованих факторів в умовах високоволатильного вільного плавання, передає Reuters.

"Головними факторами динаміки рубля зараз є підвищений попит на іноземну валюту з боку населення і затримки у продажу виручки експортерами. Крім цього, учасники валютного ринку намагаються передбачити наступні дії ЦБ щодо стабілізації ситуації після нещодавніх масштабних усних інтервенцій і обмеження пропозиції ліквідності за операціями валютного свопу", - йдеться в аналітичному огляді банку ВТБ Капітал.

На думку аналітиків банку, у світлі цих факторів рубль збереже відносно підвищену волатильність у найближчій перспективі.

Читайте такожЦіни на нафту марки Brent уперше за чотири роки впали нижче $80На 10.25 мск долар США оцінювався на Московській біржі у 46,04, що на 8 копійок вище від закриття вівторка, євро набирав 30 копійок, оцінювався у 57,32 рубля.

За перші 25 хвилин валюти сформували торгові діапазони 45,76-46,12 і 56,97-57,57, відповідно, при цьому обсяг угод у парі долар/рубль розрахунками "завтра" - менше $400 мільйонів.

На стороні рубля кроки ЦБ по боротьбі зі спекуляціями проти російської валюти: раптові інтервенції у разі загрози стабільності та обмеження доступу банкам до рублевої ліквідності через валютні свопи з ЦП до кінця поточного місяця.

Залишаються і надії на податковий період, що стартує 17 листопада, і продаж під нього валютної виручки, яку могли притримувати експортери в пік девальвації.

Проти, крім дешевої нафти, виступають нестабільна ситуація на сході України, а також невизначеність із насиченням попиту на валюту як з боку корпоративного сектору під погашення зовнішніх позик, так і населення в ситуації знецінення рубля.