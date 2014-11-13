Економіст розповів, що відлякує іноземних інвесторів від України більше, ніж війна
10:35, 13 листопада 2014Фінанси
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Основний ризик для інвесторів в Україні не військовий.
Тимофій Милованов / Новий час
Про це заявив український економіст і професор Пітсбургського університету Тимофій Милованов.
За його словами, головні проблеми все ті ж - спотворення в економіці, протекціонізм і корупція.
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"Якщо це змінити, економічне зростання можливе. Прозорі правила гри набагато важливіші для інвестора, ніж гострий конфлікт в одній з частин країни. Уряду потрібно переконати інвесторів, що правила гри змінюються фундаментально, а не ситуативно", - підкреслив економіст в інтерв'ю Новому времени.
Повне інтерв'ю з Тимофієм Миловановим читайте у свіжому випуску журналу.
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