Економіст розповів, що відлякує іноземних інвесторів від України більше, ніж війна

10:35, 13 листопада 2014
Фінанси
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Основний ризик для інвесторів в Україні не військовий.

Тимофей Милованов / Новое время

Про це заявив український економіст і професор Пітсбургського університету Тимофій Милованов.

За його словами, головні проблеми все ті ж - спотворення в економіці, протекціонізм і корупція.

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"Якщо це змінити, економічне зростання можливе. Прозорі правила гри набагато важливіші для інвестора, ніж гострий конфлікт в одній з частин країни. Уряду потрібно переконати інвесторів, що правила гри змінюються фундаментально, а не ситуативно", - підкреслив економіст в інтерв'ю Новому времени.

Повне інтерв'ю з Тимофієм Миловановим читайте у свіжому випуску журналу.

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