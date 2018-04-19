В Україні майже третина працюючих банків порушують нормативи – НБУ

Деякі банки порушують одразу по кілька нормативів.

В Україні 31 з 82 працюючих банків станом на 1 квітня 2018 року порушують нормативи Національного банку України.

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Про це свідчать дані НБУ про виконання банками економічних нормативів і лімітів відкритої валютної позиції, публікацію яких регулятор почав на регулярній основі.

За інформацією НБУ, 3 банки порушують норматив достатності капіталу, 3 банки – норматив короткострокової ліквідності, 15 банків – норматив максимального ризику на одного контрагента, 1 банк – норматив великих кредитних ризиків, 19 банків – норматив кредитування пов'язаних осіб, 10 банків – нормативи валютної позиції.

Деякі банки порушують одразу по кілька нормативів. У тому числі банк «Форвард» порушує 6 нормативів, «ВТБ Банк» - 4 нормативи, «Кредит Дніпро» - 3 нормативи.

Згідно з наведеними даними, всі нормативи НБУ в повній мірі виконують 51 із 82 банків.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в березні вперше оприлюднив дані про виконання банками нормативу адекватності (достатність) капіталу, згідно з яким станом на початок місяця у 4 з 84 банків значення цього нормативу було нижчим за встановлений мінімум у 10%.