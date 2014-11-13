Нацбанк залишив ставку рефінансування на колишньому рівні

За інформацією НБУ, ставка за депозитними сертифікатами «овернайт» також залишається без змін - на рівні 7,5% річних. Також на незмінному рівні залишаються ставки за сертифікатами НБУ на інші терміни: 9,5% - на 7 днів, 10% - на 14 днів, 10,5% - на 29 днів, 11,5% - на 43 дні, 12% - на 85 днів.

Нагадаємо, з 13 листопада Нацбанк підвищив облікову ставку на 1,5 п.п. - до 14%.

До цього в поточному році регулятор підвищував рівень облікової ставки двічі на 3 п.п. - до 12,5% у липні і до 9,5% у квітні. Слідом за підвищенням облікової ставки Нацбанк у таких самих межах підвищував ставки рефінансування.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році Нацбанк заявляв про наміри поступово знижувати облікову ставку, і протягом року проводив таке зниження двічі: до 6,5% з 13 серпня і до 7% з 10 червня, в результаті чого також знижувалися ставки за кредитами рефінансування НБУ.

Читайте такожНБУ 11 листопада надав банкам рефінансування ще на 1,4 млрд гривеньВідповідно до закону про Національний банк, облікова ставка є одним із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир вартості залучених і розміщених коштів.

Облікова ставка є базовою щодо інших відсоткових ставок НБУ і використовується одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир вартості грошей.