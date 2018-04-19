Нацбанк з початку року виявив 11 нелегальних обмінників

Загалом регулятор перевірив 264 небанківських пункти обміну валют.

Національний банк України у першому кварталі 2018 року виконав 264 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінансових установ, у ході яких виявив 11 нелегальних обмінників.

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Як повідомляється на сайті НБУ, регулятор повідомив правоохоронців про нелегальних обмінниках, а про виявлені під час перевірок недоліки - керівників відповідних фінустанов з вимогою дати пояснення та усунути виявлені недоліки.

Зазначається, що перевірки проводилися в Києві, а також в Одеській, Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Вінницькій, Херсонській та Полтавській областях.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за 2017 році виконав 1018 перевірок небанківських пунктів обміну валют, за результатами яких виявив 115 нелегальних обмінників.