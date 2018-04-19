Нацбанк з початку року виявив 11 нелегальних обмінників

15:41, 19 квітня 2018
Фінанси
310
REUTERS

Національний банк України у першому кварталі 2018 року виконав 264 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінансових установ, у ході яких виявив 11 нелегальних обмінників.

Читайте такожНацбанк відкликав валютну ліцензію у найбільшої мережі обмінників

Як повідомляється на сайті НБУ, регулятор повідомив правоохоронців про нелегальних обмінниках, а про виявлені під час перевірок недоліки - керівників відповідних фінустанов з вимогою дати пояснення та усунути виявлені недоліки.

Зазначається, що перевірки проводилися в Києві, а також в Одеській, Харківській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Вінницькій, Херсонській та Полтавській областях.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за 2017 році виконав 1018 перевірок небанківських пунктів обміну валют, за результатами яких виявив 115 нелегальних обмінників.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #нелегальні обмінники