Мін'юст придумав нові покарання для неплатників аліментів: не пустять на вибори і можуть посадити

За прикладом ЄС можуть ввести кримінальну відповідальність з тюремним терміном до 2 років, якщо боржник з аліментів ухиляється від суспільно-корисних робіт.

Міністерство юстиції підготувало новий пакет законопроектів, які пропонують посилити відповідальність осіб, які ухиляються від сплати аліментів.

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Про це міністр юстиції Павло Петренко повідомив на брифінгу в четвер, передає «Українська правда».

"Сьогодні подаємо новий великий пакет законів, який називається" Чужих дітей не буває. Частина 2", - заявив він.

За словами міністра, ці законопроекти пропонують ще більше посилити відповідальність боржників за аліментами.

По-перше, розповідає Петренко, це - збільшення розміру аліментів при тривалій наявності заборгованості:

- не платиш 1 рік і більше - сума боргу автоматично збільшується на 20%;

- не платиш 2 і більше років - сума додаткової оплати досягне 30%;

- не платиш від 3 років - сума боргу збільшиться на 50%.

Він підкреслив, що ці кошти будуть направлятися не в бюджет, а відразу на рахунок дитини.

По-друге, для боржників вводиться нове покарання у вигляді недопуску до керівних посад на державній службі та до участі у виборах.

Третя велика новація, каже Петренко, за прикладом ЄС введення кримінальної відповідальності з тюремним терміном до 2 років, якщо боржник з аліментів ухиляється від суспільно-корисних робіт.

Четверте нововведення - автоматичний арешт всіх коштів та майна неплатників аліментів з моменту виникнення боргу, щоб вони не змогли приховати кошти на різних рахунках і у родичів.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого 2018 року в Україні набув чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.

Законом передбачено тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника, який не сплачує аліменти.

Крім того, до боржника, який має заборгованість із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, можуть застосовувати такі заходи: тимчасово обмежити його право керувати транспортним засобом, користуватися вогнепальною, пневматичною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів та .ін, а також обмежити його у праві на полювання.

Також введено новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час платних суспільно-корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.

6 лютого був представлений реєстр неплатників аліментів.

За перший місяць дії закону на користь 450 тис. дітей в Україні було стягнуто 254 млн грн аліментів.

Петренко заявляв, що Мін'юст спільно з Міністерством освіти і науки та Мінсоцполітики напрацьовують законодавчий механізм щодо збільшення мінімального розміру аліментних платежів.

За даними Міністерства юстиції, у державі близько 3 млн дітей проживають у неповних сім'ях, з них аліменти не сплачуються майже на 600 тис.