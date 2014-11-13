Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися після сильного падіння

Котирування гривні щодо долара на сьогоднішньому відкритті міжбанківського ринку знизилися на 1 копійку порівнянно з учорашнім закриттям, однак пізніше зросли.

Як повідомляє УкрДилінг, на 11:11 котирування гривні до долара становили 15,7100/16,0300.

Котирування гривні до євро на цей момент часу становили 19,5935/19,9894.

Котирування гривні до російського рубля на зазначений момент становили 0,3393/0,3464.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні на міжбанківському валютному ринку в середу, 12 листопада, на закриття торгів зросли на 20 копійок порівняно з закриттям попереднього дня - до значень 15,7300/16,0500.

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До російського рубля котирування гривні на закриття торгів установилися на рівні 0,3394/0,3465.

У вівторок, 11 листопада, на закриття міжбанку гривня впала до нового історичного мінімуму - 16,25 за долар.