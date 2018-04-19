Активи Нацбанку з початку року скоротилися на 5%

Найбільше зниження активів сталося за цінними паперами нерезидентів.

Активи Національного банку України в першому кварталі 2018 року скоротилися на 5,4% - до 972 мільярдів гривень на 1 квітня.

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Як повідомляється на сайті НБУ, у структурі активів найбільше зниження відбулося за цінними паперами нерезидентів – на 10,5%, до 371 мільярда гривень.

Зобов'язання НБУ за і квартал скоротилися на 6% - до 810 мільярдів гривень, власний капітал - на 1,9% - до 162 мільярдів гривень.

Як повідомляв УНІАН, активи НБУ в 2017 році зросли на 85,511 мільярда гривень, або на 9,1%, до 1,026 трильйона гривень на 1 січня 2018 року, переважно за рахунок зростання обсягу цінних паперів нерезидентів.