Валюта подорожчає 20 квітня: НБУ знову опустив офіційний курс гривні

Офіційний курс НБУ на 20 квітня: 100 USD – 2622,5963 гривні; 100 EUR – 3247,2987 гривні; 10 RUR – 4,3093 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 20 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2622,5963 (19 квітня – 2614,7772)

100 EUR – 3247,2987 (19 квітня – 3239,1860)

10 RUR – 4,3093 (19 квітня – 4,2479)

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Як повідомляв УНІАН, 19 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,19/26,22 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 5 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,41/32,45 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4288/0,4296 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2260 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 624 угоди на суму 405,34 мільйона доларів.