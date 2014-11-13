Гривня на міжбанку різко посилилася до 15,90 за долар і 19,81 за євро

Котирування гривні щодо долара на середину торгів на міжбанківському валютному ринку піднялися до 15,5600/15,9000, повідомляє УкрДилінг.

Котирування гривні до євро на 12:00 становили 19,3799/19,8145.

Котирування гривні до російського рубля на зазначений момент становили 0,3348/0,3425.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара на сьогоднішньому відкритті міжбанківського ринку знизилися на 1 копійку порівняно з учорашнім закриттям, однак пізніше зросли.

Читайте такожУ НБУ заявили, що рівноважний курс буде знайдений після зупинки девальваціїСтаном на 11:11 котирування гривні до долара становили 15,7100/16,0300.

Котирування гривні до євро на цей момент часу становили 19,5935/19,9894.

Котирування гривні до російського рубля на зазначений момент становили 0,3393/0,3464.

Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку в середу, 12 листопада, на закриття торгів зросли на 20 копійок порівняно із закриттям попереднього дня - до значень 15,7300/16,0500.

У вівторок, 11 листопада, на закриття міжбанку гривня впала до нового історичного мінімуму - 16,25 за долар.