Колумбія пропонує план порятунку Венесуели вартістю $60 мільярдів

Мова йде про заходи щодо стабілізації макроекономічної ситуації у Венесуелі, однак за нинішнього керівництва країни ці дії неможливі.

Міністр фінансів Колумбії Маурісіо Карденас озвучив у четвер свою пропозицію фінансового порятунку економіки Венесуели з допомогою МВФ вартістю в 60 мільярдів доларів.

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Про це повідомляє Прайм.

Видання зазначає, що мова йде про заходи щодо стабілізації макроекономічної ситуації у Венесуелі, що переживає зараз гіперінфляцію і дефіцит, проте при нинішньому уряді країни ці дії неможливі.

"Ніхто не знає, коли відбудеться зміна уряду у Венесуелі, але ми маємо бути до цього готові", - наводить ЕФЕ заяву Карденаса у Вашингтоні.

За словами міністра, сума в 60 мільярдів доларів є необхідною, щоб забезпечити мінімальний рівень імпорту до Венесуели для забезпечення її сільського господарства і промисловості виробничими потужностями.

У рамках весняної сесії керівних органів МВФ і Світового банку Карденас має намір провести зустрічі з головами мінфінів різних країн, у тому числі з міністром фінансів США Стівеном Мнучіном, для обговорення венесуельського питання.