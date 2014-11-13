НБУ сьогодні продавав банкам долари за курсом 15,54 грн

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу, проведеному 13 листопада, продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,5476 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг заявок на купівлю валюти, поданий банками, становив 25,7 млн дол., мінімальний курс долара, заявлений учасниками аукціонів, склав 15,5100 грн/дол.

Читайте такожГривня на міжбанку різко посилилася до 15,90 за долар і 19,81 за євроЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу, проведеному 12 листопада, продав банкам 5 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,7350 грн/дол.