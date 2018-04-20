МВФ та Україна підпишуть нову програму в 2020 році - прогноз Нацбанку
10:35, 20 квітня 2018Фінанси
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НБУ сподівається продовжити співпрацю з МВФ і підписати нову програму фінансування вже у 2020 році.
Ілюстрація REUTERS
Макроекономічний прогноз Національного банку базується на сценарії, згідно з яким Україна отримає нову програму фінансування від Міжнародного валютного фонду з 2020 року.
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Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку.
"Ключовим припущенням прогнозу є співпраця з МВФ за програмою EFF у 2018 році і підписання нової програми до 2020 року", - йдеться у звіті.
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