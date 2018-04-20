МВФ та Україна підпишуть нову програму в 2020 році - прогноз Нацбанку

НБУ сподівається продовжити співпрацю з МВФ і підписати нову програму фінансування вже у 2020 році.

Макроекономічний прогноз Національного банку базується на сценарії, згідно з яким Україна отримає нову програму фінансування від Міжнародного валютного фонду з 2020 року. Читайте такожВ МВФ не бачать можливостей для підвищення "мінімалки" в Україні Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку. "Ключовим припущенням прогнозу є співпраця з МВФ за програмою EFF у 2018 році і підписання нової програми до 2020 року", - йдеться у звіті.

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