МВФ та Україна підпишуть нову програму в 2020 році - прогноз Нацбанку

10:35, 20 квітня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

Макроекономічний прогноз Національного банку базується на сценарії, згідно з яким Україна отримає нову програму фінансування від Міжнародного валютного фонду з 2020 року.

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Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку.

"Ключовим припущенням прогнозу є співпраця з МВФ за програмою EFF у 2018 році і підписання нової програми до 2020 року", - йдеться у звіті.

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Теги: #прогноз Нацбанку#співробітництво з МВФ