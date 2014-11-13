19-річний син російського олігарха купив мережу кінотеатрів "із власних коштів"

19-річний студент Саїд Керімов, син російського олігарха Сулеймана Керімова, купив найбільшу мережу кінотеатрів у РФ "із власних коштів". Вартість угоди склала трохи менше 400 мільйонів доларів, пишуть "Ведомости" із посиланням на свої джерела.

"Сінема парк" володіє 30 кінотеатрами на території РФ, що складаються з 281 залу. У найближчого конкурента, "Формули кіно", кінотеатрів 34, але залів - 249. Усього в Росії 3742 кінозалу.

Читайте такожНа друга Путіна олігарха Тимченка завели справу в СШАРаніше "Сінема парк" належала Володимиру Потаніну. Видання зазначає, що минулого року Потанін продав телевізійний холдинг "Профмедіа" (канали ТБ-3, 2х2, "П'ятниця") компанії "Газпром-медіа" і збирався разом із ним продати й мережу кінотеатрів. Але тоді угода не відбулася за рішенням "Газпром-медіа".

Сулейман Керімов, за даними Forbes, один з 20 найбагатших людей у Росії, його статки журнал оцінив у $6,9 млрд. Із 2008 року він член Ради Федерації від Дагестану.