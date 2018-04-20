Нацбанк оцінює зростання економіки України в 2,1%

Внутрішній попит залишився основним фактором економічного зростання в першому кварталі.

Національний банк України оцінює зростання економіки України в першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2,3%.

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Про це йдеться в інфляційному звіті регулятора.

"На початку 2018 року економічна активність в реальному секторі економіки демонструвала подальше пожвавлення завдяки зростанню доходів населення, сприятливій зовнішній кон'юнктурі і високим діловим очікуванням. У той же час, в кінці I кварталу стримуючим фактором стали складні погодні умови. Незважаючи на це, зростання ВВП у першому кварталі 2018 року, за оцінками НБУ, становив 2,3% в річному вимірі", - йдеться у звіті.

НБУ зазначив, що внутрішній попит залишився основним фактором економічного зростання в першому кварталі. Приватне споживання підтримували подальше підвищення заробітних плат і соціальних стандартів, у тому числі - підвищення пенсій наприкінці минулого року і мінімальної заробітної плати з початку 2018 року, а також покращення споживчих очікувань домогосподарств.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики покращила оцінку зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,5% з 2,2% за оперативними оцінками.

Національний банк прогнозує зростання ВВП України в 2018 році до 3,4% при інфляції 8,9%, уряд - зростання на 3% при інфляції 9%, Світовий банк - зростання 3,5% при інфляції 10%.