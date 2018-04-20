Україна в березні виплатила $1,4 мільярда зовнішніх боргів

За словами Гройсмана, Україна має розрахуватися з боргами і акумулювати кошти для покращення життя громадян.

Україна в березні виплатила 1,4 мільярда доларів бюджетних коштів за зовнішніми боргами.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході Години уряду у Верховній Раді.

"Що стосується єдиного казначейського рахунку - ми прожили перший квартал, і в березні місяці, до вашої уваги, український уряд заплатила за зовнішніми боргами, увагу, 1 мільярд 400 мільйонів доларів. Звичайно, нам потрібна зовнішня підтримка", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, Україна має розрахуватися з боргами і акумулювати кошти для покращення життя громадян.

"Я хочу, щоб ми віддали всі борги, стали незалежною державою, щоб ми перестали віддавати те, що брали до нас, а щоб почали акумулювати те, що будемо віддавати українським громадянам", - підкреслив Гройсман.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що головною економічного проблемою України є тиск зовнішнього боргу в розмірі понад 65 мільярдів доларів, з яких 46 мільярдів доларів було залучено у 2007-2014 роках.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, і на 11% - до 2,1 трильйон - в гривневому еквіваленті, що становить близько 72% ВВП.

Обсяг виплат України щодо державного і гарантованого державою боргу в найближчі двадцять вісім років – у період з 2018 по 2045 рік включно – становитиме 3,045 трильйона в гривневому еквіваленті.