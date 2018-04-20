Не раніше 2019 року: Мінсоцполітики пропонує підвищити "мінімалку" до 5 тисяч

Рева також запропонував прийняти законопроект про сплату ЄСВ з усієї суми заробітної плати, а не лише зі ставки.

Міністерство соціальної політики України вважає за необхідне підвищити мінімальну заробітну плату в цьому році до 4200 гривень до 5000 гривень з 2019 року.

Читайте такожВ МВФ не бачать можливостей для підвищення «мінімалки» в Україні

Про це повідомила прес-служба міністерства з посиланням на міністра соціальної політики Андрія Реву.

За словами міністра, актуальними пріоритетними проектами, над якими сьогодні працює Міністерство соціальної політики є підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень цьогоріч та до 5000 наступного року, узгодження законопроекту про підвищення пенсій військовослужбовців, розробка законопроекту про зайнятість, прийняття законопроекту про соціальні послуги.

Також у прес-службі зазначили, що пріоритетним завданням міністерства є також прийняття законопроекту про сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) з усієї суми заробітної плати (ставка і премія - УНІАН), прийняття законопроекту про адресної державної соціальної допомоги та впровадження реформи системи надання послуг людям з інвалідністю.

"Виконання поставлених завдань дозволить якісно змінити систему соціальних послуг в Україні, на практиці забезпечивши принцип справедливості і поставивши на перше місце інтереси і права кожної людини", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні зросла до 3723 гривень з 3200 гривень.

У грудні 2017 року президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою підвищити мінімальну заробітну плату в 2018 році до 4100 гривень. Бюджет на 2018 рік передбачає підвищення мінімальної зарплати до 3723 гривень. При цьому в законі про держбюджет йдеться: "Кабінету міністрів України на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками першого кварталу 2018 розглянути питання про можливість підвищення розміру мінімальної заробітної плати з визначенням його на рівні 4200 гривень в місяць з другого кварталу 2018 року".

За словами віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, рішення про можливість підвищення розміру мінімальної зарплати до 4100 гривень буде прийнято з урахуванням економічних підсумків першого кварталу 2018 року.