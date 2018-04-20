В окупованому Криму хочуть створити криптовалютний фонд для обходу санкцій

У такий спосіб "влада" окупованого півострова розраховує залучати інвестиції в обхід санкцій.

"Влада" анексованого Росією Криму розглядає можливість створення криптовалютного фонду для іноземних інвесторів, щоб обійти санкції зарубіжних країн.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на віце-прем'єра кримського "уряду" - постійного представника Криму при президентові РФ Георгія Мурадова.

"Ми ці схеми обходу санкцій обговорюємо. Один із способів, до речі, - створення криптовалютного інвестиційного фонду в Криму, де ми зможемо акумулювати криптовалютні ресурси, переводити в звичайні гроші і потім використовувати їх для реалізації тих чи інших інвестиційних проектів на кримській землі", - зазначив він.

За словами Мурадова, інвестиції зарубіжних приватних компаній в кримську економіку - одна з ключових точок дискусій, які будуть проходити на Ялтинському міжнародному економічному форумі.

Раніше повідомлялося, що російські чиновники також розробляють криптовалюту, щоб уникнути міжнародних фінансових санкцій.