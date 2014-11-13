У Нацбанку вирішили, що котирування гривні на міжбанку висвітлюються неправильно

Про це повідомив журналістам начальник управління валютних операцій та аналізу фінансових ринків НБУ Сергій Пономаренко.

«Потрібно аналізувати об'єктивну інформацію. Коли ринок був ліквідним, було багато угод, ці системи відображали реальний стан речей. Сьогодні є системи, у яких банки показують свої «бажання» - «Укрділінг» і «TRDATA», а кількість угод та їх обсяги не відображають. Тому, якщо хтось поставить свій продаж по 17 на 50 тис. доларів, наприклад, то ми констатуємо, що ринок уже доріс до 17, це не буде правдою. Це буде давати неправильний меседж учасникам ринку», - сказав Пономаренко.

Посадовець рекомендував звертати увагу на дані про фактично проведені операції купівлі-продажу валюти, а не «побажання» учасників ринку, які можуть не втілитися на практиці. «Наприклад, виставили курси: купівля - 15, продаж - 17. І провели операцію фактично по 15,8. Говорити про те, що продажі йдуть по 17, у такому випадку не об'єктивно», - наголосив він.

Читайте такожГривня на міжбанку різко посилилася до 15,90 за долар і 19,81 за євро

За словами Пономаренка, одна-дві заявки, за якими могли навіть не відбутися угоди, не відображають реальний стан речей. «Тому краще орієнтуватися на фактичну інформацію про те, що сталося. Вона реально покаже, де ринок», - пояснив він.

Чиновник від імені Національного банку звернувся до журналістів із проханням об'єктивно висвітлювати коливання курсу гривні, посилаючись на підтверджені статистичні дані щодо валютного ринку. Він нагадав, що на сайті регулятора постійно публікується статистика середньозваженого курсу міжбанківського валютного ринку, яка оновлюється кожні півгодини.

Раніше УНІАН повідомляв, що у НБУ придумали, як вийти на оптимальний курс гривні.