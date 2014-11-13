Нацбанк підвищив офіційний курс гривні на 18 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 13 листопада з 14:00 регулятор установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1556.0000 грн (із 14.00 12 листопада - 1574.9624);

100 євро - 1939.8652 (із 14.00 12 листопада - 1956.7333);

10 російських рублів - 3.3579 (із 14.00 12 листопада - 3.4274).

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